Часть Крутой набережной в Пскове закроют для автомобилей

В Пскове введут ограничения движения для автомобилей на нескольких участках Крутой набережной. Меры будут действовать в понедельник, 26 декабря, в период с 9:00 до 17:00 на участках от дома № 3 до дома № 12 и от дома № 14 до дома № 18, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на городскую администрацию.

Во вторник, 27 декабря, с 9:00 до 17:00 закроют для движения участок проезда от Крутой набережной до улицы Ивана Головко. Это необходимо для проведения работ по строительству сетей газоснабжения, поясняет, в свою очередь, Псковское агентство информации.

Администрация Пскова обратилась к автомобилистам и пешеходам с просьбой учесть эту информацию при планировании передвижений и ориентироваться на установленные дорожные знаки.