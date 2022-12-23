Число жертв в результате стрельбы в Париже возросло до трех. Об этом 23 декабря сообщает телеканал BFM.

«Трое погибших, один человек в крайне тяжелом состоянии, двое родственников и подсудимый также ранены», — сообщила прокурор Парижа Лора Бекко, добавив, что район, где произошла трагедия, будет оцеплен до конца дня.

Она отметила, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нападения на людей, однако совсем недавно он был оправдан и освобожден по последнему делу.

По предварительной версии следствия, причиной нападения стали расистские побуждения.

Инцидент произошел на улице в 10-м округе Парижа на улице Энгиен ранее в этот день. Сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу, очевидцы слышали 7–8 выстрелов. В результате несколько человек пострадало. Позднее стало известно, что стрелявшего 69-летнего мужчину задержали.