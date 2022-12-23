Порядка 10 тыс. детей отстранили от занятий в Татарстане

В школах Татарстана с начала нового учебного года из-за температуры и симптомов ОРВИ отстранили от занятий более 10 тыс. школьников. Об этом рассказала замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По этой же причине в классы не допустили около 2 тыс. учителей. Авдонина назвала подобную меру эффективной, поскольку больной человек в коллектив не попадает, а значит, и не заражает других, пишет ИА «Татар-информ».

Санитарный врач посоветовала использовать «разобщение» не только в школах, но и в других трудовых коллективах. Inkazan.ru со ссылкой на ведомство сообщает, что на сегодняшний день на разобщении находится более 16,5 тыс. детей. 550 классов во всех муниципалитетах решились на эту профилактическую меру.

Как правило, она применяется на 7–10 дней при условии, что в классе или школе отсутствуют 20% детей.

Ранее, 23 декабря, заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом.