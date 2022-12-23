Госсовет Татарстана принял закон о переименовании должности президента в главу республики

Госсовет (парламент) Татарстана в пятницу, 23 декабря, принял в третьем чтении законопроект о поправках в конституцию республики, который предусматривает изменение наименования должности руководителя республики с президента на главу — раиса республики.

Согласно документу, переименование произойдет после окончания срока полномочий президента региона Рустама Минниханова в 2025 году.

Законопроект поддержали 79 из 100 депутатов.

Ряд представителей руководства Татарстана считают принятие такого решения непростым, но необходимым. Такое мнение выразил в том числе и сам Минниханов.

«Тема болезненная, непростая. Но мы всё равно должны двигаться вперед, принимать решения. <…> Конструкция, которую сегодня озвучили, она позволяет нам двигаться вперед», — сказал он во время заседания госсовета, передает ТАСС.

Минниханов отметил, что в настоящее время, когда страна участвует в спецоперации и борется с Западом, важно сохранить единство. В противном случае, по его словам, Россия «на кусочки разобьется», чего нельзя допускать.

Предложение о переименовании должности главы республики 23 декабря внес президиум комитета госсовета Татарстана.

Накануне комитет госсовета Республики Татарстан (РТ) по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту доработать законопроект. Это объяснялось тем, что в документе не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов страны запрещено именоваться президентами. Основные положения закона об организации публичной власти в субъектах РФ вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Изначально, после внесения законопроекта в Госдуму парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения. Тогда они выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Однако после подписания Путиным указа глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила.