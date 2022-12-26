Упал, но отжался

За прошедшие две недели российский рубль ослабел более чем на 10% к американской валюте, скорректировавшись с уровня 62,5 рубля за доллар к психологически важному уровню 72 рубля. Слабела российская валюта также и в отношении других «коллег». Обороты торгов в основных парах резко выросли, установив многомесячные рекорды.

Во-первых, безусловно, основной причиной снижения выступает значительное замедление роста профицита торгового баланса на фоне сокращения валютной выручки от экспорта энергоносителей. Последнее в свою очередь было вызвано нефтяным эмбарго, которое страны Евросоюза ввели против морских поставок российской нефти 5 декабря этого года, а также потолком цен на черную нефть, который ввели страны «Большой семерки». В последние дни в иностранных и российских СМИ было много публикаций на эту тему, что наверняка подогрело и спекулятивный интерес к игре против отечественной валюты. Вместе с тем с временным лагом в рублевое ослабление транслировался спад нефтяных цен с уровней $90+ до $80.

Во-вторых, мог сказаться традиционный для декабря повышенный спрос на импортные товары. Одновременное сжатие экспортной выручки и всплеск восстановления импорта не могли не привести к серьезному сдвигу показателей торгового баланса, на масштабный профицит которого и опиралось летом и осенью уходящего года «благоденствие» нацвалюты.

Еще одной причиной спада рубля в конце года можно считать и ожидания, связанные с послаблением валютных ограничений, которые ввели еще весной 2022-го и продлевали в сентябре. Национальная валюта значительно укрепилась в этом году и долгое время находилась на уровнях ниже комфортных для бюджета страны и для экспортно ориентированных компаний. В этой связи вполне оправданно ожидать снятия некоторых ограничений по хождению валют недружественных стран в 2023 году.

Кроме того, текущая денежно-кредитная политика ЦБ РФ играет против национальной валюты. Относительно мягкая риторика главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о сохранении ключевой ставки на текущем уровне 7,5% в противовес более жестких сигналов ее визави из США Джерома Пауэлла, который объявил о повышении ставки ФРС еще на 0,5%, априори сигнализирует о том, что доллар США должен укрепляться против рубля.

Таким образом, столь резкое ослабление нацвалюты в последние торговые сессии можно объяснить как фундаментальными, так и спекулятивными факторами.

Между тем уже в четверг мы увидели сильное разворотное движение. Пара доллар-рубль вернулась в диапазон ниже отметки 70. По всей видимости, ввиду приближающегося пика налогового периода (26 декабря) компании-экспортеры начинают продавать валютную выручку по курсу, который неожиданно стал для них гораздо более привлекателен, чем в предыдущие несколько месяцев. На отскок рубля мог повлиять и фактор технической перепроданности рублевого актива.

По нашим оценкам, еще до окончания 2022 года пара рубль/доллар может устойчиво вернуться в коридор 65–70, что, по нашему мнению, будет комфортным уровнем как с точки зрения бюджетных доходов, так и с точки зрения сдерживания инфляции.

Автор — старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора