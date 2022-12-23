В Ростове арестовали двух мужчин по подозрению в госизмене и шпионаже

В Ростове-на-Дону по подозрению в шпионаже и госизмене арестованы двое мужчин — гражданин РФ и гражданин Украины. По решению Ленинского районного суда, каждого из них заключили под стражу на два месяца, сообщили 23 декабря ТАСС в УФСБ по региону.

Как следует из сообщения, гражданин России Евгений Никифоров планировал перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гражданин Украины Владислав Понамарев, по информации УФСБ, передавал украинской стороне координаты расположения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее в этот день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области задержаны россияне, сотрудничавшие со Службой безопасности Украины (СБУ). Они подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

19 декабря жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.