Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 23 декабря показала кадры с места взрыва автомобиля в центре Мелитополя.

На кадрах видно, что машина выгорела почти полностью.

Ранее в этот день в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль марки Renault Duster. Два человека пострадали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе со СМИ, что речь идет о теракте, за которым стоят украинские боевики.

Рогов также добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а второй не получил серьезных травм.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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