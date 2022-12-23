Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в центре Мелитополя
Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 23 декабря показала кадры с места взрыва автомобиля в центре Мелитополя.
На кадрах видно, что машина выгорела почти полностью.
Ранее в этот день в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль марки Renault Duster. Два человека пострадали.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе со СМИ, что речь идет о теракте, за которым стоят украинские боевики.
Рогов также добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а второй не получил серьезных травм.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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