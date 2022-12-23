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В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ

Офицер НМ ЛНР: Киев начал перебрасывать западных наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают лисичанский участок фронта, в связи с чем Киев начал перебрасывать туда иностранных наемников. Об этом сообщил 23 декабря командир батальона второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Чечен.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

«Они [солдаты ВСУ] бегут и бегут. По данным разведки, наша славная пехота берет в плен вэсэушников, — они не выдерживают напряжения. Сюда, естественно, заходят натовцы и укронацисты — нацбатальоны», — цитирует командира «РИА Новости».

По словам военного, ситуация на указанном участке фронта стабильно напряженная, но наступление российской армии это не останавливает.

«Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил, они убегают. Ну а где, естественно, — путем уничтожения», — сообщил командир.

20 декабря военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что ВСУ несут большие потери на фоне гибели западных наемников. Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников, указал репортер. По его словам, в частности, польские наемники чаще всего встречаются на участке между Кременной и Сватово.

При этом российские военные отмечают, что польские солдаты в боевых действиях проявляют себя практически на уровне ВСУ.

19 октября стало известно, что российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник был уничтожен выпуском противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), который привел к пожару вследствие возгорания горюче-смазочных материалов.

До этого, 15 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили около 35 украинских боевиков на купянском направлении.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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