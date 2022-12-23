Сейм Литвы разрешил военным обучать украинцев на курсах в других странах

Сейм Литвы разрешил военнослужащим работать инструкторами на курсах по подготовке украинских военных в странах Евросоюза и НАТО. Постановление было принято единогласно 23 декабря.

«Мы будем поддерживать Украину до победного конца, а также будем проводить обучении ее военных и в дальнейшем», — заявил в парламенте министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Вильнюс планирует выделить 40 инструкторов для обучения в ЕС и еще 25 — в Великобритании. В этом году Литва уже провела курсы для 500 украинских военных. В следующем году планируется подготовить еще 1,1 тыс. военнослужащих.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с зенитным ракетным комплексом Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

До этого, 15 декабря, газета The New York Times рассказала, что США будут тренировать в два раза больше украинских военных на базе в Германии. Вместо 300 солдат американские инструкторы будут обучать от 600 до 800 в 2023 году.

Ранее, 30 ноября, телеканал CNN также сообщал о том, что США рассматривают возможность расширения обучения украинских боевиков, включая инструктаж, до 2,5 тыс. человек в месяц на базе в Германии. Уточняется, что подготовка считается более интенсивной, чем та, которую боевики получают в Польше и Великобритании. По информации канала, предложение поступило от украинских властей, в настоящее время оно находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

15 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих стран. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее, в июле, стало известно, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16.

«Известия» узнали, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских боевиков порядка полумиллиарда долларов. Отмечалось, что участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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