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Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 декабря заявил, что Кремль констатирует существенное продвижение по пути демилитаризации Украины.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Днем ранее Песков заявил, что поставленные Украине американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot станут мишенью для ВС РФ, так как демилитаризация является одной из целей специальной военной операции.

21 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «украинский вооруженный потенциал если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется». В ходе выступления российский лидер также отметил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются.

В тот же день Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент заявил, что против России сейчас активно используется военный потенциал почти всех основных стран Североатлантического альянса. Средства, которые ими применяются, должны быть тщательно проанализированы и использованы в строительстве ВС РФ для повышения боевых возможностей войск, подчеркнул глава государства.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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