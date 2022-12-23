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В МИД Украины назвали неубедительными доводы Берлина против поставок танков

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник назвал неубедительными доводы Германии об отказе в поставках танков. Об этом он заявил 23 декабря редакции RND.

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«Аргументы, почему танки не поставляются в Украину, на наш взгляд, совсем неубедительны. Если германское правительство не хочет идти на поставки в одиночку, то Германия могла бы играть в этом вопросе ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс», — сказал бывший украинский посол в Германии.

Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть решение о поставках боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard. Он также заявил, что Украина нуждается в бронетранспортерах Fuchs и в боевых машинах Wiesel

«Нам также очень нужны боеприпасы. В основном мы используем западные системы вооружения, а к ним подходят только боеприпасы, произведенные нашими партнерами. Поэтому задача номер один на ближайшие недели и месяцы — обеспечить быстрое поступление этих боеприпасов», — сказал замглавы МИД.

Накануне стало известно, что представители партии «Зеленые» усилили давление на Шольца с требованиями расширить военную помощь Украине, в том числе поставить ей танки Leopard.

До этого, 17 декабря, Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать поддерживать Киев, но не будет делать это в одиночку.

15 декабря Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В обновленный список оружия и техники, предоставленных Киеву, вошли также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре машины скорой помощи.

Ранее, 11 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киеву не удалось договориться с Германией о поставках танков.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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