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Лавров заявил о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Об этом 23 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы рассмотрели, конечно же, ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес, — обострение обстановки в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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По словам Лаврова, Москва выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласия по разработке рудных месторождений региона.

«Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза, и, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее остроту», — пояснил министр.

Он добавил, что Россия как никто другой заинтересована в прочном, справедливом мире между Арменией и Азербайджаном, недопущении рецидивов.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

Ранее, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

За день до этого группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности.

10 ноября Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

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