В Москве пенсионерка выжила после падения с девятого этажа

В Москве пожилая женщина выжила после падения с девятого этажа. Инцидент произошел 23 декабря на юге столицы.

«Женщина в возрасте за 65 лет упала в сугроб из окна девятого этажа 12-этажного жилого дома на улице Михневская», — приводит слова представителя экстренных служб города «РИА Новости».

Он отметил, что пенсионерка была сразу госпитализирована в ближайшую больницу. В настоящий момент обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшей, устанавливаются.

В ноябре в Москве школьник выпал из окна 16-го этажа. Подростка обнаружили без сознания в луже крови, медики констатировали его смерть. По данному факту было возбуждено уголовное дело.