Сотрудники французского государственного железнодорожного оператора SNCF начали забастовку перед католическим Рождеством, требуя повышения заработной платы. Это привело к перебоям в движении поездов, сообщает 23 декабря газета Le Parisien.

Сейчас движение не осуществляет около 30% поездов. Забастовка железнодорожников продлится до 26 декабря, хотя в эти предпраздничные дни число поездок жителей страны как раз значительно возрастает.

Как отмечает газета, с пятницы по понедельник в общей сложности будет отменено отправление более 800 поездов. В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, отменят около 25% междугородних железнодорожных рейсов, а также около 40% маршрутов высокоскоростных поездов.

В SNCF пообещали компенсировать покупателям стоимость билетов в двойном размере в том случае, если их поезда будут отменены.

Представитель правительства Франции Оливье Веран уже заявлял, что хотя протесты и требования работников транспорта о повышении жалованья абсолютно законны, это не оправдывает проведение забастовок в сложное с точки зрения передвижения людей время — рождественские праздники.

14 декабря сообщалось, что профсоюзы Франции призвали к новым забастовкам в парижском метро в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда. В совместном коммюнике указано, что новые забастовки объявлены из-за того, что требования работников транспорта не были услышаны.

В свою очередь, руководство автономного агентства парижского транспорта (RATP) сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% в июле, и обещало повторить эту меру в январе 2023 года.

Ранее, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне инфляции. Из-за общенациональной забастовки компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов.

В том же месяце газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили ситуацию в стране.

Франция и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом на фоне проводимой энергетической политики и в том числе введения санкций против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

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