Мост через Оку закрыли под Рязанью из-за подъема воды

В Рязанской области в Спасском районе у села Троица закрыли мост через реку Оку. Причина — подъем уровня воды в реке и движение льда из-за оттепели последних дней.

Власти района попросили водителей выбирать альтернативные маршруты, сообщает 62INFO.ru.

Тем временем уборка улиц от снега в Рязани продолжится и в выходные дни. Запланирована также обработка тротуаров от гололеда. Спецтехника дежурит круглосуточно, в случае необходимости ее выведут на противогололедную обработку улиц, пишет РИА «7 новостей».

Ранее в школах Кургана ученикам с 1-го по 11-й классы разрешили не ходить в школу из-за гололедицы. По этой же причине во всем регионе ограничили движение пассажирского транспорта.