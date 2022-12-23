Украинские боевики второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), следует из данных представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Так, украинские войска выпустили на Кировский район города шесть ракет в 14:50.

До этого, в 10:20 под удар попал Петровский район. Украинские боевики выпустили в его сторону также шесть ракет из РСЗО.

Кроме того, Донецк и другие населенные пункты ДНР продолжают подвергаться обстрелам из снарядов калибром 155 и 152 мм.

Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступало.

22 декабря украинские войска также обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из РСЗО. Под атаку попали Майорск, Донецк и Горловка. Известно, что мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле Донецка, он находится в больнице.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».