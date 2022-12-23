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Проект о переименовании поста президента Татарстана приняли в окончательном чтении

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Госсовет (парламент) Татарстана 23 декабря принял в окончательном, третьем чтении законопроект о поправках в конституцию республики, который, в частности, предусматривает переименование должности руководителя региона. Согласно документу, после окончания срока полномочий президента региона Рустама Минниханова название должности изменится на «главу — раиса республики».

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Таким образом, именуемая сейчас должность президента Татарстана будет звучать, как «глава — раис Республики Татарстан». Однако это произойдет после окончания срока полномочий Минниханова в 2025 году.

Ряд представителей руководства Татарстана назвали принятие такого решения непростым, но необходимым. Об этом, в частности, заявил сам Минниханов. Он отметил, что эта тема является болезненной, но, несмотря на это, нужно двигаться вперед и принимать решения.

«Конструкция, которую сегодня озвучили, она позволяет нам двигаться вперед», — отметил он в ходе заседания госсовета, передает ТАСС.

Предложение о переименовании должности главы республики 23 декабря внес президиум комитета госсовета Татарстана.

22 декабря комитет госсовета Республики Татарстан (РТ) по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту доработать законопроект. Это объяснялось тем, что в документе не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

Закон о публичной региональной власти был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 декабря 2021 года. Он, в частности, предполагает запрет главам регионов именоваться президентами. Его основные положения вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что следует прийти к единообразию.

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