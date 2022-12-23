Автомобиль из музея «Горки Ленинские» признан памятником науки и техники

Автомобиль Rolls-Royce «Silverghost» на гусеничном ходу из коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские» получил статус «Памятник науки и техники России». Решение приняли на XXX Экспертном совете Политехнического музея.

На заседании рассмотрели 57 предметов-претендентов на этот статус, среди которых был уникальный автомобиль, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма.

В ведомстве рассказали, что в этом автомобиле сконцентрированы не только технологические находки, он также отражает историю автомобильного дела в целом.

Машина экспонируется с 1949 года. Шасси и двигатель изготовили мастера Rolls-Royce в 1922 году. Кузов сделали специалисты 4-го Государственного авторемонтного завода.

По словам специалистов, на сегодняшний день этот автомобиль — единственная в мире машина типа Rolls-Royce «Silverghost», которая оснащена гусеничным механизмом конструкции Адольфа Кегресса.

Машина состояла на балансе Гаража Особого Назначения и обслуживала Владимира Ленина в последние годы его жизни.