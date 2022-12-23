Джонсона назвали самым компетентным британским премьером в 2022 году

Борис Джонсон занял первое место в опросе о самом компетентном премьер-министре Великобритании в 2022 году. Об этом 23 декабря рассказала газета The Telegraph.

По данным агентства People Polling, за Джонсона проголосовали 32% участников опроса. Действующему главе правительства Риши Сунаку свои голоса отдали 29% респондентов. Только 3% признали самым компетентным премьер-министром Лиз Трасс.

Из тех, кто на последних выборах голосовал за Консервативную партию, Джонсона выбрали 62%. 22% отдали предпочтение Сунаку, 4% поддержали Трасс.

Джонсон, начав год в качестве премьера, объявил о своей отставке 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков. Он подчеркнул, что гордится своими деяниями на посту, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

5 сентября Лиз Трасс, будучи главой МИД, одержала победу на выборах нового главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Ее кандидатуру поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии (57%). Ее оппонент, экс-министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов (43%).

Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен Сунак.