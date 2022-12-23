Два человека погибли в результате стрельбы в Париже
Двое из пострадавших в результате стрельбы в Париже скончались. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает телеканал BFM.
По последним данным, еще четверо ранены, двое из них находятся в критическом состоянии.
Прокуратура Парижа начала расследование по факту произошедшего.
«69-летний мужчина задержан и заключен под стражу», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на улице в 10-м округе Парижа на улице Энгиен ранее в этот день. Сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу, очевидцы слышали 7-8 выстрелов. В результате несколько человек пострадали.
Штаб полиции столицы Франции рекомендовал местным жителям избегать посещения места действия, где сейчас работают экстренные службы.