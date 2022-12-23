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Правительство выделит почти 70 млрд рублей фонду «Круг добра»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Правительство выделит фонду «Круг добра» грант в размере почти 70 млрд рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами Российской Федерации», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, также продолжится обеспечение детей лекарствами, техническими средствами реабилитации и другими необходимыми медицинскими изделиями. Мишустин подчеркнул важность оказания такой поддержки по всей стране.

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Ранее, 15 декабря, глава государства Владимир Путин предложил расширить мандат фонда «Круг добра» за счет увеличения списка заболеваний, лечение которых будет оплачиваться бюджетом организации.

По его словам, необходимо предусмотреть возможность оплаты за счет фонда дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, так как у пациентов должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление.

Он также поручил, чтобы в течение года после совершеннолетия пациенты могли аккуратно и без ущерба для себя перейти на финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых.

Кроме того, в этот же день глава государства включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Еще в январе 2021 года Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Деятельность организации осуществляется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством страны.

Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

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