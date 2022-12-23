Взрыв автомобиля в Мелитополе. Главное

В центре Мелитополя Запорожской области 23 декабря произошел взрыв — подорвали автомобиль, пострадали два человека. Власти говорят о теракте со стороны Украины. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Что известно о взрыве в Мелитополе

ЧП произошло в пятницу около 12:00 мск. Автомобиль марки Renault Duster взорвался у входа в парк Горького, расположенного в центре города. По предварительным данным, пострадали два человека. О погибших пока не сообщалось.

Автомобиль был серьезно поврежден, возникло возгорание, успешно ликвидированное пожарными службами.

Подробности произошедшего еще устанавливаются, однако председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже сообщил в беседе со СМИ, что речь идет о теракте, за которым стоят украинские боевики.

Диверсии со стороны Украины в Мелитополе

За декабрь в Мелитополе произошло еще несколько диверсий, организованных Киевом. Так, 13 декабря был осуществлен подрыв трансформаторной подстанции и опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Бердянске. Света в домах временно лишились около 10 тыс. жителей.

За день до этого в пригороде Мелитополя, в селе Константиновка, диверсанты заложили мост у опоры моста и повредили конструкцию.

Запорожская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов наравне с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Запорожской областью.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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