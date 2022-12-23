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Песков: ограничения для «Газпрома» на покупку газа не являются ответом на потолок цен

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Введенные для «Газпрома» ограничения на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами — это не реакция на введение Западом потолка цен на газ. Об этом 23 декабря заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, это решение, которое не связано с нововведением вот этим европейским. Это <...> ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал Песков.

Он призвал обращаться в «Газпром» за дальнейшими разъяснениями.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.

Согласно документу, «Газпрому» запрещается исполнение обязательств перед юрлицами из «недружественных» стран по оплате газа с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, в случае если цена на газ превышает предельный уровень, установленный российским правительством.

Аналогичный запрет введен в отношении газа с Южно-Русского месторождения и оплату услуг, связанных с добычей газа на Ачимовских отложениях Уренгойского месторождения, если размер платы выше установленного уровня.

В тот же день Путин сообщил, что Москва оставляет за собой право не выполнять газовые контракты, если потолок цен, введенный странами ЕС, нарушит их.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт/ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Данная мера начнет действовать с 15 февраля.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что установление Евросоюзом потолка цен на российский газ продиктовано ненавистью к России и указывает на бессилие ЕС повлиять на ситуацию.

Ряд западных стран взял курс на отказ от российских энергоресурсов на фоне проводимой Российской Федерации с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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