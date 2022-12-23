Один пострадавший при взрыве в Мелитополе находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший при взрыве в Мелитополе находится в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Один «тяжелый», — сказал он ТАСС.
При этом Рогов уточнил, что второй пострадавший не получил серьезных травм.
Ранее в этот день в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль, по предположительной информации, марки Renault Duster. В результате произошедшего пострадали два человека. Пожарные уже ликвидировали возгорание машины, автомобиль также получил серьезные повреждения.
Рогов назвал взрыв автомобиля в центре Мелитополя терактом.
12 декабря Рогов рассказал, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».