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Количество выпавшего снега в Приморье обновило исторические максимумы

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Приморском крае обновлены исторические максимумы по количеству выпавшего снега за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Примгидромета.

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Рекордное количество осадков выпало на территории поселков Кавалерово и Ольга. Так, в Кавалерово при месячной норме в 17 мм за сутки выпало 76 мм осадков. Ранее максимальное значение фиксировалось в декабре 1983-го — 60,4 мм, пишет РИА «Восток-Медиа».

В Ольге за 22 декабря 2022-го выпало 100 мм осадков при месячной норме в 24 мм. Предыдущий рекорд был отмечен в декабре 2015 года, когда выпало 53,2 мм снега.

Совсем немного до исторических максимумов не хватило в селах Богополь и Рудная Пристань, отмечает ИА PrimaMedia. В Богополе выпало 53 мм осадков при норме в 19 мм за месяц. Рекорд по-прежнему остается за декабрем 1983-го (63,5 мм). В Рудной Пристани при месячной норме в 23 мм за сутки выпало 51 мм осадков. Исторический максимум — 52,6 мм в 2015 году.

Снегопад на территории Приморского края продолжается третьи сутки. По данным минГОЧС региона, наиболее сложная обстановка складывается в Ольгинском, Кавалеровском и Лазовском округах, Дальнегорске. В этих районах работают энергетики, спасатели, дорожники, пожарные. Задействована вся имеющаяся техника, но она не справляется. В связи с этим привлечены машины строительных компаний, лесозаготовителей и всех, у кого есть тяжелая техника. В Ольгинском округе, например, фельдшера доставляет к больным бульдозер, поскольку только с его помощью возможно проехать.

21 декабря синоптики посоветовали жителям Приморья заготовить воду и еду в связи с непогодой. Работодателям была дана рекомендация отправить сотрудников на удаленный режим 23 декабря.

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