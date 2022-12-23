Несколько человек ранены в результате стрельбы в Париже
Несколько человек ранены в результате стрельбы 23 декабря в Париже, полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.
«Несколько человек получили ранения утром в пятницу, 23 декабря, в результате выстрелов в Париже. По словам источника AFP в полиции, мужчина был задержан», — говорится в сообщении.
Как уточнила префектура полиции в Twitter, инцидент произошел на улице в 10-м округе столицы. Правоохранительные органы призвали жителей и гостей Парижа по возможности избегать зону, где произошла стрельба.
По предварительным данным, задержанному мужчине около 60 лет. Владелец магазина, расположенного недалеко от места происшествия, рассказал агентству, что прозвучало 7–8 выстрелов.
Ранее, 19 декабря, двое мужчин погибли и одна женщина пострадала в результате стрельбы в одном из кафе Афин. Злоумышленник в медицинской маске и темном капюшоне открыл прицельный огонь из пистолета в районе Неа-Змирни, после чего скрылся пешком. По данным телеканала ERT, один из погибших состоял в мафии.