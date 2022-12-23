В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской области и ряде регионов восточной и юго-восточной Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 23 декабря сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что, помимо Киевской области, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как пишут местные паблики, по Краматорску был нанесен ракетный удар.

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу не давали.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлялась на юге Украины. Сирены звучали в Николаевской области и подконтрольной Украине части Херсонской. Оповещение о тревоге поступило в 7:48.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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