В Химках подросток угнал автомобиль каршеринга и попал в ДТП
В подмосковных Химках 16-летний подросток угнал с другом автомобиль каршеринга, устроил ДТП и скрылся с места происшествия.
По данным «Известий», инцидент произошел вечером 15 ноября на Заводской улице. 22 декабря юноша пришел вместе с матерью в полицию и признался в содеянном.
По его словам, автомобиль они с другом нашли незапертым на парковке у ТЦ «Мега» и решили покататься. Попав в аварию, бросили машину и сбежали.
В начале сентября на МКАД произошло ДТП с участием каршеринга и автомобилем такси, пострадали два человека.