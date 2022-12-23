В Лондоне около 200 человек отравились угарным газом во время вечеринки

В Лондоне около 200 человек отравились угарным газом во время рождественской вечеринки. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сотрудника Национальной службы здравоохранения Британии (NHS).

Инцидент произошел ночью в ресторане в Чингфорде (находится в Уолтем-Форест). Во время вечеринки многим людям стало плохо, изначально они решили, что отравились едой.

Однако, как оказалось, в ресторане произошла утечка газа. У пострадавших наблюдались такие симптомы, как тошнота, головокружение, головные боли и одышка.

Людей разделили на группы и отправили в разные больницы Лондона.

«У всех пациентов, которые зарегистрировались — у нас было около 40 пациентов, — у всех был высокий уровень угарного газа в организме, и все они были с той же рождественской вечеринки», — рассказал один из сотрудников больницы.

В марте в Лондоне несколько человек пострадали из-за утечки газа в олимпийском бассейне. Инцидент произошел в центре водных видов спорта Aquatics Centre на востоке города, в результате находящиеся там люди стали испытывать проблемы с дыханием и другие симптомы. Позже врачи оказали им помощь.