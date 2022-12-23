Крупнейшему автоперевозчику Заполярья грозит банкротство

В Мурманской области крупнейший автоперевозчик региона может быть признан банкротом. С исковым заявлением в Арбитражный суд по поводу деятельности АО «Мурманскавтотранс» обратилось управление ФНС по региону.

ИА «Би-порт» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел пишет, что исковые требования составляют 101,5 млн рублей. В качестве истцов, помимо ФНС и управления ФНС по области, выступают Зоя Фатова, Месроп Шанкоян и Сергей Восканян.

Агентство поясняет, что «Мурманскавтотранс» занимается социально значимыми перевозками по 96 маршрутам, общая протяженность которых — порядка 7 тыс. км.