Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Армия
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Экономика
Число уголовных дел из-за незаконного ввоза наличных в РФ увеличилось в 2022 году
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
Неизвестный обстрелял машину в центре Архангельска
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»

Иммунолог Жемчугов: «Терафлю» — это дурацкий способ сбить температуру, а не лечение
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в пятницу, 23 декабря, рассказал «Известиям» о том, почему опасно лечиться препаратом от простуды «Терафлю».

Не отходя от кассы: аптекам разрешат делать лекарства
Благодаря новому законопроекту россиянам станут доступны недорогие и эффективные препараты

По словам специалиста, принимать это лекарство — это бесполезная трата времени.

«Есть мнение среди врачей, что ничего не надо делать до температуры 38 градусов. <...> Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам, такая позиция приводит к тяжелым последствиям. Кончается это тяжелейшей пневмонией, я видел ситуацию, когда это доводило до воспаления мозга», — отметил Жемчугов.

По его словам, при первых же признаках простуды нужно начинать противовоспалительную терапию — принимать можно аспирин, анальгин, чтобы поддерживать нормальную температуру до приезда врача.

«Терафлю» — это сбивание температуры дурацкое, это не лечение, потому что парацетамол, который туда входит, он очень плохой. «Терафлю» — не противовоспалительный препарат, он просто сбивает температуру. Это не лечение. Но он дешевый и продается без рецепта, он вкусный, его пьют дети, это маркетинговый ход. Но всё больше данных, что [из-за препарата] очень сильно повреждается печень», — заключил Жемчугов.

22 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что врачи в США призвали прекратить продажи ряда препаратов от простуды из-за их неэффективности. Американские медики и фармацевты ссылаются на исследования, согласно которым препараты «Терафлю», «Бенадрил», «Гвайфенезин», «Тайленол» и другие не выполняют своих функций: лекарства содержат вещество фенилэфрин, которое не помогает избавиться от заложенности носа.

В октябре 2021 года член-корреспондент РАН Александр Лукашов рассказал, как проверить эффективность противовирусного препарата. Для этого необходимо узнать, в каких еще странах продается лекарство.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022