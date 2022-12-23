Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в пятницу, 23 декабря, рассказал «Известиям» о том, почему опасно лечиться препаратом от простуды «Терафлю».

По словам специалиста, принимать это лекарство — это бесполезная трата времени.



«Есть мнение среди врачей, что ничего не надо делать до температуры 38 градусов. <...> Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам, такая позиция приводит к тяжелым последствиям. Кончается это тяжелейшей пневмонией, я видел ситуацию, когда это доводило до воспаления мозга», — отметил Жемчугов.

По его словам, при первых же признаках простуды нужно начинать противовоспалительную терапию — принимать можно аспирин, анальгин, чтобы поддерживать нормальную температуру до приезда врача.

«Терафлю» — это сбивание температуры дурацкое, это не лечение, потому что парацетамол, который туда входит, он очень плохой. «Терафлю» — не противовоспалительный препарат, он просто сбивает температуру. Это не лечение. Но он дешевый и продается без рецепта, он вкусный, его пьют дети, это маркетинговый ход. Но всё больше данных, что [из-за препарата] очень сильно повреждается печень», — заключил Жемчугов.

22 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что врачи в США призвали прекратить продажи ряда препаратов от простуды из-за их неэффективности. Американские медики и фармацевты ссылаются на исследования, согласно которым препараты «Терафлю», «Бенадрил», «Гвайфенезин», «Тайленол» и другие не выполняют своих функций: лекарства содержат вещество фенилэфрин, которое не помогает избавиться от заложенности носа.

В октябре 2021 года член-корреспондент РАН Александр Лукашов рассказал, как проверить эффективность противовирусного препарата. Для этого необходимо узнать, в каких еще странах продается лекарство.