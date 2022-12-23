Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер автор песен Элтона Джона Том Белл
Мир
Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Армия
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
Политика
В ГД предрекли «сговорчивость» Киева и Вашингтона из-за успехов России в СВО
Мир
Два человека погибли в результате стрельбы в Париже
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022
Общество
Строительство трассы Симферополь – Ростов через Запорожскую область начнется в январе
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

МИД РФ учитывал концепцию НАТО при разработке проекта внешней политики

0
Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия учитывала стратегическую концепцию НАТО, принятую в текущем году, при разработке проекта концепции собственной внешней политики. Об этом 23 декабря рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт ведомства.

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о наиболее проблемных точках в отношениях с США

«В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития. Изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах. К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году», — пояснила она.

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин сообщил о том, что обсудил с Советом безопасности (СБ) РФ проект обновленной концепции внешней политики, докладчиком по которой выступил глава российского МИД Сергей Лавров. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что на СБ обсуждалась не новая концепция внешней политики России, а речь шла о доработках.

До этого, 15 декабря, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин сообщил о том, что новая концепция внешней политики России может быть опубликована в начале 2023 года. По его словам, новое содержание концепции принципиально одобрили в январе 2022 года, но «в связи с развитием ситуации» работу над документом продолжили.

28 июня была одобрена Стратегическая концепция, которая определит курс НАТО до 2030 года. Один из основных пунктов этого документа — определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса. Ею страны — члены военного блока назвали Россию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022