МИД РФ учитывал концепцию НАТО при разработке проекта внешней политики

Россия учитывала стратегическую концепцию НАТО, принятую в текущем году, при разработке проекта концепции собственной внешней политики. Об этом 23 декабря рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт ведомства.

«В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития. Изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах. К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году», — пояснила она.

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин сообщил о том, что обсудил с Советом безопасности (СБ) РФ проект обновленной концепции внешней политики, докладчиком по которой выступил глава российского МИД Сергей Лавров. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что на СБ обсуждалась не новая концепция внешней политики России, а речь шла о доработках.

До этого, 15 декабря, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин сообщил о том, что новая концепция внешней политики России может быть опубликована в начале 2023 года. По его словам, новое содержание концепции принципиально одобрили в январе 2022 года, но «в связи с развитием ситуации» работу над документом продолжили.

28 июня была одобрена Стратегическая концепция, которая определит курс НАТО до 2030 года. Один из основных пунктов этого документа — определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса. Ею страны — члены военного блока назвали Россию.