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Changan представил в Китае новый седан Lamore

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Фото: Changan
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Компания Changan показала в Китае крупный седан, который позиционируется между классами C и D. Машина появится на китайском рынке в первой половине 2023 года и будет оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 170 л.с., рассказало 23 декабря издание «Авторевю».

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Переднеприводный Changan Lamore похож на лифтбек. У машины безрамочная решетка радиатора, расположенные над ней фары, выдвижные ручки дверей и гладкие боковины в стиле кроссоверов марки. В базовой комплектации колеса размерностью 18 дюймов.

Lamore по размерам получилась на 140 мм длиннее японского седана Corolla, но на 115 мм короче Camry. Колесная база у нового китайского седана уступает Camry всего на 50 мм: между осями машины 2765 мм.

В оформлении салона использована архитектура Uni-моделей. В первую очередь это овальный руль и расположенный над ним экран виртуальных приборов с дополнительными боковыми секциями. Дисплей медиасистемы у Lamore имеет портретную ориентацию. Управлять мультимедийной системой можно голосом и жестами, а еще есть функция слежения за вниманием водителя: электроника начнет бить тревогу, если он отвлечется от управления автомобилем. В оснащение машины входят однозонный климат-контроль, электропривод передних сидений, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

По части моторов никаких экзотических вариантов нет. Автомобиль оснащен штатной полуторалитровой турбочетверкой Blue Core мощностью 170 л.с. В паре с ней будет семиступенчатый «робот». Производитель в будущем обещает более мощный двухлитровый мотор, о гибридах или полностью электрических версиях речь не идет.

Специалисты рассказали, что новый Changan Lamore на китайском рынке будет конкурировать с седаном Chery Arrizo 8.

7 декабря компания Changan Motors Rus официально объявила старт продаж в РФ нового кроссовера Changan CS55plus, который будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. В зависимости от оснащения цена на машину варьируется от 2 669 900 до 2 789 900 рублей. Под капотом кроссовера расположен двигатель собственной разработки BlueCore. Полуторалитровый мотор развивает мощность 181 л.с. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом». Двигатель и коробка передач разработаны английским центром Changan в Бирмингеме.

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