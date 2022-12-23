Число уголовных дел из-за незаконного ввоза наличных в РФ увеличилось в 2022 году

С 1 января по 15 декабря 2022 года по фактам незаконного ввоза наличных денежных средств таможенными органами РФ возбуждено 57 уголовных дел, сообщили «Известиям» 23 декабря в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). За аналогичный период прошлого года было возбуждено 45 дел.

В то же время в этом году из-за нелегального ввоза денег возбуждено 2047 дел об административных правонарушениях (АП) (в 2021-м — 3415 дел).

«Сумма незаконно ввозимых наличных денежных средств по уголовным делам в рублевом эквиваленте составила 208,2 млн рублей, за аналогичный период 2021 года — 109,3 млн рублей, по делам об АП — 454,8 млн рублей, за аналогичный период 2021 года — 594,2 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как следует из данных ФТС, основной ввозимой валютой по выявленным нарушениям стали доллары США (более 40%), а также российские рубли и евро.

«Чаще всего денежные средства ввозились из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана», — отметили в службе.

При этом с 1 января по 15 декабря 2022 года из-за незаконного вывоза наличных денежных средств таможенные органы России возбудили 44 уголовных дела, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (47 дел).

Из-за недекларирования при вывозе из РФ наличных возбуждено 8901 дело об административных правонарушениях — на 82% больше, чем за такое же время в 2021-м (4890 дел).

«Полагаем, что рост дел об АП связан с увеличением пассажиропотока, а также с невозможностью осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — считают в службе.

Как добавили в ФТС, по фактам применения запрета при вывозе из страны иностранной валюты свыше $10 тыс. возбуждено 4351 дело об АП.

Сумма незаконно вывозимых средств по уголовным делам составила 388 млн рублей (в 2021-м — 1,3 млрд рублей), по административным правонарушениям — 901,6 млн рублей (за такой же период в 2021-м — 740 млн рублей).

«Основной вывозимой валютой по выявленным преступлениям, АП является российский рубль (приходится более 50% противоправных деяний), а также доллары США и евро. Чаще всего денежные средства пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, а ввозились из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Таджикистана», — рассказали в ФТС.

Как сообщали «Известия» 6 октября, по данным ФТС, с 20 по 30 сентября этого года было выявлено 557 фактов нелегального перемещения налички через границу, что на 93% больше, чем в таком же периоде 2021-го. При этом общая сумма увеличилась на 63%, до 160,5 млн рублей. Отмечалось, что чаще всего граждане пытались перевезти рубли — в основном в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан.

Со 2 марта временно запрещено вывозить валюту свыше $10 тыс. Соответствующий указ в начале марта подписал президент России Владимир Путин. Перевозить деньги в рублях выше указанной суммы разрешено. Но, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, при единовременном вывозе (ввозе) денег, превышающих эквивалент $10 тыс. по действующему курсу, необходимо оформить декларацию, а при более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

Ответственность за недекларирование либо недостоверность данных о наличных деньгах или финансовых инструментах предусмотрена в ст. 16.4 КоАП. Незаконный провоз денег в крупном объеме карается по ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ.