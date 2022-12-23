Почти 40 т сои украли с территории крупного тамбовского агрохолдинга
В Рассказовском районе Тамбовской области с полей агрохолдинга пропало 38 т сои. Предварительный ущерб оценивается в 3 млн рублей.
В совершении кражи подозревают местного фермера — в закромах его хозяйства обнаружили похищенное зерно. Работники фермы утверждают, что случайно заехали на чужие поля и убрали урожай сои.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».
Этой осенью трое жителей Рассказовского района похитили 1 т зерна в селе Никольском. Зерно вывезли на автомобиле и хранили, чтобы потом продать.