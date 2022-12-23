Рогов: в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека

В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя Запорожской области перед входом в парк Горького пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале 23 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв прогремел в 12:13 на входе в парк Горького. По предварительной информации, взорвался автомобиль марки Renault Duster.

Как сообщил Рогов, речь идет о теракте, в результате которого пострадали два человека. Информации о погибших не поступало.

Судя по последним опубликованным в Telegram-канале Рогова снимкам с места происшествия, возгорание ликвидировано.

13 декабря украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества тогда остались порядка 10 тыс. человек.

12 декабря Рогов рассказал, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».