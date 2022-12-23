Новак: Россия запретит поставки нефти по контрактам с потолком цен

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен, заявил телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак 23 декабря.

Он напомнил о готовящемся указе президента РФ Владимира Путина, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.

Кроме того, по его словам, Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — уточнил он..

В тот же день Новак заявил, что без российских энергоресурсов будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие, в том числе повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды. Так, Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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