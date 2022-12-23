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Название центризбиркома изменят в Карелии

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В Карелии в ближайшее время изменится название Центральной избирательной комиссии. Об этом предупредили в республиканской избирательной комиссии.

Законопроект «О системе избирательных комиссий в Республике Карелия» в ближайшее время рассмотрят в региональном законодательном собрании. В проекте закона фиксируются основы правового регулирования деятельности всех избирательных участков республики.

Одно из нововведений — изменение названия ЦИК Карелии. Слово «Центральная» предложено исключить. Таким образом региональная комиссия получит название «Избирательная комиссия Республики Карелия».

ИА «Карелinform» отмечает, что Карелия стала первым субъектом РФ, где региональная избирательная комиссия выступила с подобной инициативой.

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