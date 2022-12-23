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Парк «Россия – Моя История» на ВДНХ подготовил бесплатную новогоднюю программу

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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С 2 по 8 декабря 2023 года москвичи и гости столицы смогут посетить новогодний фестиваль на ВДНХ. Участников ждут мастерские подарков, новогодняя почта и экскурсии по экспозициям парка. Кульминацией программы станет уникальное мультимедийное и световое шоу, в котором юные зрители и их родители в режиме реального времени смогут управлять сюжетом с помощью гаджетов.

В новогодние праздники на площадке исторического парка «Россия – Моя История» состоится премьера детского интерактивного шоу-спектакля «Герои спасают Новый год». Сценарий мультимедийного интерактива рассказывает о главных героях, которые пытаются спасти мир от стихийных бедствий. Всему виной волшебная игра, которую в подарок получил главный герой — мальчик по имени Фло.

Для полноценного участия в спектакле зрителям необходимо установить специальное приложение на смартфон, которое позволит вместе с главными героями решать сложные задачи во время миссии, а LED-браслеты (их получит каждый участник) превратят спектакль в настоящий флешмоб. Показы пройдут с 3 по 7 января включительно, посещение только по предварительной регистрации. Возрастное ограничение для детей от 4 до 12 лет совместно с родителями. Продолжительность спектакля 1 час, без антракта.

Те, кто любит что-то создавать, получат возможность принять участие в новогодних воркшопах и сделать своими руками подделки из фетра, елочки из шерсти, расписные пряники и елочные шары, новогодние ободки, подсвечники и декоративные елочки в стиле HYGE, елочные игрушки из фетра и дерева, а также сделать рождественский венок и мини-композиции из живой ели. Все материалы предоставляет организатор. Для посещения мастер-классов необходима предварительная регистрации.

«В этом году мы подошли к подготовке новогодних каникул с особым старанием и предлагаем в 57 павильоне ВДНХ большую программу, в которой свой интерес найдут и родители, и дети. По просьбам взрослых посетителей мы продлили выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи» и проведем более 10 увлекательных мастер-классов, а специально для детей бесплатно покажем уникальное мультимедийное световое шоу. Кстати, в парке поменялось новогоднее оформление и стало гораздо уютнее», — прокомментировал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Для семейного посещения будут доступны интерактивные экспозиции исторического парка «Романовы» и «Рюриковичи», а также нашумевшая выставка «Петр Первый. Рождение империи», ставшая ключевым просветительским мероприятием года празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого, работу которой продлили по просьбам посетителей.

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