Водителя грузовика взяли под стражу после пьяного ДТП в Оренбурге

Водителя грузовика взяли под стражу после наезда на 21-летнюю девушку в Оренбурге. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Авария произошла 21 декабря в утреннее время. Во время поворота налево на перекрестке улицы Степана Разина и проспекта Победы водитель «КамАЗа» не предоставил преимущество автомобилю Kia. Легковушку отбросило на дорожный знак и машину Renault. Грузовик оказался на тротуаре и сбил 21-летнюю девушку. После наезда «КамАЗ» продолжил движение и врезался в жилой дом.

По данным РИА «Оренбуржье», водитель грузовика находился за рулем в нетрезвом состоянии, в его крови обнаружили 1,137 промилле алкоголя. Адвокат автомобилиста ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В Ставропольском крае водителя будут судить за ДТП с тремя погибшими. Мужчина управлял микроавтобусом и на пересечении полевых дорог допустил столкновение с грузовиком.