Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Томском

Смертельное ДТП произошло на трассе Томск – Югра. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека, еще один пострадавший госпитализирован.

РИА «Томск» со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что в районе 5:30 утра на 86-м км трассы грузовой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с легковым Nissan Wingroad. По предварительным данным, погибли водитель и два пассажира легковушки. Водителя грузовика госпитализировали с травмами.

На место аварии выехал прокурор Томского района Сергей Иванов. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае. Пострадали девять человек. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик.