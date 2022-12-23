Глава СКР Бастрыкин поручил проверить долгострой в Барнауле

В Барнауле СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту невыполнения обязательств застройщиком. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.

Речь идет об апарт-комплексе Sky-M на улице Шумакова. В минувшие выходные дольщики организовали пикет на площади Свободы с требованием разрешить им самим достроить дом. Здание должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года. Однако сроки переносили, а застройщика в 2021 году признали несостоятельным.

Как сказала altapress.ru cтарший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, местный застройщик вместо выполнения обязательств по строительству жилого дома объявил себя банкротом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Сахарова новый учебный корпус построит Алтайский государственный университет.