Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. Об этом заявил в пятницу, 23 декабря, врио губернатора региона Евгений Балицкий со ссылкой на данные разведки.

«Противник сегодня находится в стадии деморализации», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что готовности у украинских военных нет никакой.

Балицкий допустил, что подразделения украинских войск могут оставаться в таком состоянии, пока не придут националистические батальоны «для укрепления морального духа».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что среди украинских военных наблюдается массовое дезертирство. По его словам, усиление ответственности военнослужащих за самовольное оставление части — необходимая мера.

В конце октября военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий рассказал, что тела погибших украинских военных остаются на поле боя, если нет возможности их забрать. Иногда, по совету медиков, оставляют и тяжелых раненых.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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