Новак сообщил о продолжении расследования причин взрывов на «Северных потоках»

Расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, делать выводы о последствиях пока рано. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Особых новостей нет, расследование не закончено. <…> Были проведены соответствующие исследования, сейчас компания занимается анализом. То есть рано пока сейчас делать какие-либо выводы последствий, причин террористического диверсионного акта. Работа продолжается», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак напомнил, что Россию не допускают к расследованию диверсии.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Тогда же посольство РФ в США указало, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию.

Также издание The Washington Post сообщило, что никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов, по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось.

18 ноября в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

До этого, 11 ноября, издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.