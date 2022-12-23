Американский боец ММА обвинил США в пренебрежении интересами граждан ради Украины

Для американских политиков Украина важнее граждан США. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, высказал американский боец смешанных единоборств (ММА) Джейк Шилдс после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Поклонение Зеленскому — одна из самых странных вещей, что я когда-либо видел. Для наших политиков Украина и Израиль важнее США», — написал он на своей странице в Twitter.

Боец подчеркнул, что жизнь в США приходит в упадок почти во всех аспектах, но главным приоритетом для американских политиков остается финансирование Киева.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины.

Так, в этот же день в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

До этого, 18 ноября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил что тема денег для Украины становится токсичной в США. По его словам, обычных американцев просто надули, так как из бюджета США в период экономического спада и роста цен перекачали «в неведомом направлении гигантские средства».

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».