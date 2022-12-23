Больше 650 человек пострадали из-за гололеда в Нижнем Новгороде

Больше 650 жителей Нижнего Новгорода получили травмы из-за гололеда за неделю. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

По данным медиков, 41 взрослый был госпитализирован. Также помощь в условиях стационара потребовалась четверым детям.

С обморожениями в больницы обратились 14 человек, четырех взрослых госпитализировали.

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 88-летнего мужчины в результате гололеда. Пенсионер упал на обледеневшем пешеходном переходе возле дома на Чкаловском проспекте.