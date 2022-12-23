Водителя микроавтобуса будут судить за ДТП с тремя погибшими на Ставрополье

В Ставропольском крае в суд передано уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовиком.

Авария произошла 30 июля на дороге Петровский – Казьминское. По данным Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса перевозил 15 сотрудников сельскохозяйственного предприятия и не предоставил преимущество в движении грузовику на перекрестке полевых дорог. В результате столкновения трое пассажиров погибли, еще у двоих диагностированы тяжелые травмы. Об этом пишет NewsTracker.

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительной версии, водитель иномарки заснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу. Автомобилист и трое пассажиров получили смертельные травмы.