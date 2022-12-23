Россия провела в 2022 году свыше 40 мероприятий по ключевым направлениям арктической повестки

В 2022 году Россия продолжила реализацию программы своего двухлетнего председательства в Арктическом совете, сквозной темой которого является «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия провела 43 мероприятия по таким ключевым направлениям сотрудничества, как поддержка населения Арктики, включая коренные народы Севера, охрана окружающей среды и адаптация к последствиям изменения климата, продвижение социально-экономического развития региона, а также укрепление многостороннего взаимодействия и научной кооперации в Заполярье. Оператором событий российского председательства выступает фонд «Росконгресс».

С мая 2021 года, когда Россия встала у руля Арктического совета, впервые по линии этой организации было инициировано обсуждение вопросов защиты прав интеллектуальной собственности коренных народов в условиях глобализации, социальной ответственности предпринимателей, а также государственно-частного партнерства в сфере устойчивого развития северных этносов. Россия предложила ряд проектов и инициатив, в частности, касающихся цифровизации культурного и языкового наследия коренных народов, развития креативных индустрий и традиционной арктической медицины, создания международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, обеспечения биобезопасности в регионе и создания единой цифровой музейной платформы.

«Председательство России в Арктическом совете — это не только субстантивная и интенсивная работа с текущими вызовами и над перспективными направлениями устойчивого развития Арктической зоны, но и отличный способ накопить необходимые компетенции и опыт для дальнейшего поступательного совершенствования северных регионов. Работа в рамках прошедших мероприятий позволила выработать конкретные решения по широкому спектру тем арктической повестки», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

Важной площадкой российского председательства для обсуждения развития человеческого измерения в Заполярье стал прошедший в Якутске IV Северный форум по устойчивому развитию. Участники рассмотрели вопросы улучшения качества жизни населения Арктики, энергетического обеспечения северных территорий, поиск баланса между защитой экологии и инвестициями в развитие региона, поддержки коренных народов и молодежи, а также подготовки квалифицированных кадров для работы в высоких широтах.

В ходе состоявшегося в Москве саммита коренных малочисленных народов Арктики прошли дискуссии по актуальным подходам к сохранению языков и культурного наследия коренных народов Арктики, вопросам традиционной экономики, трансграничного сотрудничества и государственного регулирования деятельности общин коренных этносов Севера.

Перспективы развития здравоохранения и медико-биологические проблемы жизнедеятельности в арктических регионах обсуждали на площадках конференции по сбережению здоровья в Арктике в Архангельске и V Международной научно-практической конференции «Арктическая телемедицина» в Нарьян-Маре; вопросы индивидуализации в подготовке кадров для арктических регионов — в ходе конференции «Арктика — национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение» в Архангельске; практические аспекты повышения качества жизни населения Крайнего Севера — на конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика — территория развития» в Якутске. Молодежный взгляд на различные аспекты многостороннего сотрудничества в регионе представили участники Международной молодежной модели Арктического совета, организованной на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

«Приоритетом российской политики в Арктике всегда будет оставаться ее устойчивое развитие при неизменном внимании к интересам и потребностям всего населения высоких широт, а также укрепление сотрудничества по линии заполярных регионов и между коренными народами Севера. Именно на это нацелены запущенные в период российского председательства в Арктическом совете проекты и инициативы, которые будут продолжены и после его окончания», — отметил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Россия занимает почти половину мировой Арктической зоны, на ее долю приходится более 70% всей экономической деятельности в регионе. В этой связи отмечу, что поступательное и всестороннее развитие Арктики — залог экономического процветания нашей страны на многие годы вперед. При этом в числе приоритетных задач — сохранение уникальной арктической экосистемы. Экологический аспект будет учитываться как при реализации более чем 500 инвестиционных проектов, уже стартовавших в Арктической зоне Российской Федерации, так и при разработке новых программ развития региона и Северного морского пути», — заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Важным и уникальным для Заполярья событием социально-экономического трека российского председательства стал прошедший в Мурманске международный форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов». На его площадке были рассмотрены стандарты стратегий и формы участия бизнеса в обеспечении устойчивого развития коренных народов через корпоративные программы, соглашения с органами исполнительной власти и объединениями коренных народов, подходы к государственному регулированию в указанных сферах, а также меры по повышению эффективности участия коренных народов в процессе принятия решений.

Кроме того, модернизацию существующего флота для использования в северных широтах и развитие телекоммуникаций и цифровизации в Арктике обсудили на профильных сессиях на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а вопросы повышения инвестиционной привлекательности и развития торговли в Арктике — на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). В 2022 году на ПМЭФ впервые был представлен посвященный арктической тематике стенд «Арктика — территория диалога», а на ВЭФ открылся Дом коренных народов, который стал местом проведения мероприятий арктической повестки.

Среди ключевых событий культурной программы российского председательства в 2022 году: арктический фестиваль «Териберка» и международный кинофестиваль «Северный характер» в Мурманской области, форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов» в Санкт-Петербурге и Владивостоке, международный фестиваль «Берингов пролив» в Чукотском автономном округе, чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям в Мурманске, всероссийский волонтерский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» в Усинске, трек «Социокультурные инициативы и лучшие коммерческие проекты в сфере творческого предпринимательства» в Когалыме, а также Фестиваль молодежного творчества в Архангельске.

В оставшиеся месяцы Россия проведет новые деловые и культурные мероприятия председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах, программа которого полностью соответствует целям и задачам стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.