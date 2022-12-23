Власти Запорожской области назвали терактом взрыв авто в Мелитополе

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя является терактом, заявил 23 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В результате происшествия пострадали два человека. О погибших сведений не поступало.

«Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима», — сказал он «РИА Новости».

В пятницу в районе 12 часов дня в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль, по предположительной информации, марки Renault Duster.

Судя по последним опубликованным в Telegram-канале Рогова снимкам с места происшествия, пожарные уже ликвидировали возгорание машины. В результате взрыва автомобиль получил серьезные повреждения.

12 декабря Рогов рассказал, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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