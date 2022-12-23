Потепление до +2 градусов спрогнозировали в Курганской области

Температура воздуха повысится до +2 градусов на территории Курганской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС.

По данным синоптиков, до конца суток 23 декабря, а также в течение дня 24 декабря ожидается небольшой снегопад. В субботу температура повысится до –3…+2 градусов. При этом 25 декабря в регионе похолодает до –15 градусов.

В начале недели в Курганской области на фоне потепления прошел ледяной дождь.

Ранее предупреждение о непогоде опубликовали синоптики в Ростовской области. В регионе ожидаются туманы, мокрый снег и гололедица. Температура воздуха упадет до –8 градусов.